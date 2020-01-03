РИАМО - 3 янв. На улице 60 лет Победы в Люберцах обнаружили труп неизвестного мужчины, организована доследственная проверка, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Второго января в 19:05 в городе Люберцы на улице 60 лет Победы без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 40-45 лет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту следственный отдел по Люберцам ГСУ СК России по Московской области начал проверку.