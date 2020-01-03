РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В подмосковном Подольске завершили капитальный ремонт школы №18 имени Подольских курсантов, с 13 января в ней возобновят занятия, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

«В короткие сроки выполнены работы по ремонту кровли, фасада, всех инженерных систем, внутренних помещений, устройству спортивной универсальной площадки, игровой площадки, лекционной зоны под открытым небом, благоустройству пришкольной территории. Обновленная школа №18 ждет своих учеников после новогодних каникул, 13 января здесь возобновятся занятия», - написал Пестов в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что ремонт школы проведен по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. На ремонтные работы из регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы «Образование Подмосковья» было направлено 127 миллионов рублей, из средств муниципального бюджета - более 25 миллионов рублей.

Глава округа напомнил, что на время проведения ремонтно-строительных работ две четверти в 2019 учебном году школьники обучались в составе своих классов в соседних школах №№30, 31 и 35.