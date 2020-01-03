РИАМО - 3 янв. В городском округе Подольск следователи устанавливают обстоятельства смерти в пожаре четырех человек, среди которых двое малолетних детей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, 3 января в СНТ «Борисовка» в дачном доме произошло возгорание. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела четырех человек. Среди них — двое детей в возрасте восьми месяцев и трех лет, а также мужчина и женщина. Кроме этого, в больницу доставили пожилую женщину.

«Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту смерти двух детей и двух взрослых в пожаре», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты. Планируется назначение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.