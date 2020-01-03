РИАМО - 3 янв. На ВДНХ продолжается новогодняя программа с участием звезд эстрады и спорта, которые приглашают москвичей и гостей столицы на Главную выставку страны, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

В концертах и съемках на выставке приняли участие София Ротару, Дмитрий Маликов, Витас и Сергей Полунин, Татьяна Навка, Жасмин, Наргиз, Алексей Воробьев и Петр Дранга, хор Турецкого, Витас, Анита Цой, Сосо Павлиашвили и многие другие.

«Я пришла на ВДНХ с детьми. Мы покатались на катке, зашли в павильон «Космос» и «Москвариум». Я не была здесь лет десять и могу вам сказать, что ВДНХ — это потрясающее место, все здесь сильно изменилось в лучшую сторону. И я всем рекомендую: приходите сюда!» — сказала певица Жасмин.

Певец Дмитрий Маликов уточнил, что ВДНХ является прекрасным местом, где можно получить массу удовольствия и информации.

«Какой красивый здесь каток! Для меня, как для фигуристки, это небывалая радость, поэтому обязательно приходите все на каток!» — отметила фигуристка, мастер спорта международного класса Анастасия Гребенкина.

У посетителей выставки есть шанс встретить звезд вместе с семьями и на катке, и на тюбинговой горке, и на других популярных новогодних площадках ВДНХ.

Каждый день до 7 января включительно на катке проходят спортивные зарядки и мастер-классы по фигурному катанию, а в шахматном клубе — по росписи коньков. Там же 4 января будет работать школа Деда Мороза: главный зимний волшебник страны на время отложит важные дела и приедет из своей московской усадьбы в «Кузьминках», чтобы поздравить гостей выставки с Новым годом.

На ВДНХ ЭКСПО до 8 января принимает гостей большой спортивный парк развлечений «Новогодние старты». Любители культурного досуга могут посетить музейно-выставочные площадки, а театральные представления посмотреть в Доме культуры, Театре сказок, на «Городской ферме» и других.