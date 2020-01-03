РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Новый надземный пешеходный переход на 45-м километре Старосимферопольского шоссе в Подольске сделал пересечение шоссе более безопасным и мобильным, по нему будет удобно ходить в новую школу, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

«С 25 декабря функционирует новый надземный пешеходный переход на 45-м километре Старосимферопольского шоссе. Этот важный региональный инфраструктурный дорожный объект построен по поручению губернатора Московской области Андеря Воробьева – с такой просьбой к нему на открытии рабочего движения по Южному обходу города Подольска обратились подольчане, проживающие в ЖК «Бородино» и ЖК «Весенний». Пересечение пешеходами Старосимферопольского шоссе стало более безопасным и мобильным», – написал Пестов в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, благодаря своевременному решению губернатора люди получили свободный доступ к городской инфраструктуре и, что очень важно, к новой строящейся на Бородинском бульваре школе.

Длина пролетного строения перехода составляет 47 метров. Здесь смонтированы пандусы и вертикальные подъемные платформы для маломобильных групп населения, установлены камеры наружного видеонаблюдения. Также обустроены две автобусные остановки для безопасной посадки и высадки пассажиров.

Он отметил, что на момент проектирования реконструкции Старосимферопольского шоссе и новой дороги «Южный обход Подольска» ЖК «Весенний» еще не был построен. Поэтому жители оказались перед угрозой остаться изолированными от объектов социальной инфраструктуры – детских садов, школ, учреждений здравоохранения.