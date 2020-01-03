РИАМО - 3 янв. Двое взрослых и двое детей погибли в результате возгорания в частном доме в СНТ городского округа Подольск, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

«Городской округ Подольск, СНТ «Борисовка», улица Полевая, дом 8 - дом площадью 101 квадратный метр выгорел по всей площади. В процессе тушения были обнаружены тела четырех человек. Двое из них - дети», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сгоревший дом являлся частным владением.