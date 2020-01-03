РИАМО - 3 янв. В новогоднюю ночь в парках Московской области провели 32 мероприятия, праздники посетили более 200 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что новый год в Подмосковье встретили в 24 парках культуры и отдыха.

«С 1 по 8 января в 65 парках культуры и отдыха запланировано к проведению более 200 мероприятий с планируемым количеством посетителей более 500 тысяч человек. На всех мероприятиях будет обеспечено соблюдение техники безопасности и дежурство всех необходимых соответствующих городских служб», – говорится в сообщении.

В парках региона для посетителей в этом году представили новые развлечения – слэклайн-площадки (хождение по стропе) «Перейди в 2020 год». Первая в области площадка с воздушной подушкой появилась в парке «Сестрорецкий» городского округа Клин.

Также в Центральном парке Богородского округа и в парке «Сестрорецкий» городского округа Клин дети от трех до шести лет смогут попробовать покататься на сноуборде. В парках региона также работают тюбинговые горки.

«Помимо этого, в парках можно согреться возле тепловых зон и угоститься вкусным горячим чаем», – уточнил Хайкин.

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