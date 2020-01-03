РИАМО - 3 янв. Лотерейный билет на 1 миллиард рублей купили в селе Юдино Одинцовского городского округа Подмосковья, победитель до сих пор не вышел на связь, говорится в сообщении пресс-службы «Столото».

В первый день года один из участников лотереи «Русское лото» стал богаче на миллиард рублей. Это рекордный выигрыш за всю историю российских государственных лотерей.

«Билет «Русского лото» номер 131626314944 был приобретен в пятницу, 13 декабря, за семь минут до закрытия точки продаж лотерей. Лотерейный киоск, где продали билет на миллиард, находится в торговом центре в селе Юдино Одинцовского городского округа Московской области», — говорится в сообщении.

Численность населения села составляет менее 1,3 тысячи человек.

В «Столото» просят всех, кто в 13 декабря приобретал лотерейные билеты в селе Юдино внимательно сверить свои билеты с результатами тиража. В компании ждут, когда обладатель миллиарда приедет в лотерейный центр «Столото» для оформления выигрыша.

«Проиграл квартиру на Кутузовском и уехал в Капотню» — на что идут игроманы ради азарта>>