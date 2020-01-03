РИАМО - 3 янв. За две недели работы бесплатный каток столичного метрополитена посетили уже более 1 тысячи человек, спортобъект расположен между станциями метро «Спортивная» и Московского центрального кольца «Лужники», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Каток площадью 200 квадратных метров работает ежедневно с 10:00 до 22:00 до 15 января. Благодаря искусственному льду кататься на нем можно при любых погодных условиях», – говорится в сообщении.

Покататься на бесплатном катке можно как на своих коньках, так и на прокатных. В прокате для гостей подготовили свыше 60 пар: для женщин представлены размеры 35-40, для мужчин – 40-45, также есть детские коньки от 26 до 35 размера.

Возле катка для посетителей поставили шкафчики для хранения вещей. Порядок и безопасность обеспечивают администратор и представитель охраны.

Первый раз бесплатный каток метро рядом со входом на станцию МЦК «Лужники» открыли 30 декабря 2018 года. До 15 января 2019 года на нем покатались свыше 9 тысяч человек.