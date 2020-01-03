РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск завершили строительство общеобразовательной школы на 825 мест, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

«В микрорайоне Климовск на улице Революции в последние дни 2019 года завершили строительство общеобразовательной школы на 825 мест. Объект долгожданный – на месте школы-новостройки долгие годы стоял заброшенный корпус несостоявшейся седьмой школы, который пришел в негодность и его разобрали», - написал Пестов в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что новая школа построена в соответствии с госпрограммой Московской области по решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

По его словам, здание станет академическим корпусом Климовской гимназии имени Подольских курсантов и позволит существенно снизить число обучающихся во вторую смену в микрорайоне. Учащихся в новом корпусе примут уже в 2020 году.