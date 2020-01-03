РИАМО - 3 янв. С момента запуска Московских центральных диаметров специалисты проанализировали ситуации на станциях и установили 846 дополнительных элементов навигации для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Дополнительная навигация устанавливалась после начала движения по МЦД, исходя из анализа ситуаций на станциях: специалисты оценивали, насколько людям легко понять, куда проходить на посадку или как построить маршрут при выходе из вагона. Также новые навигационные элементы устанавливали по просьбам пассажиров», — говорится в сообщении.

К примеру, дополнительно на станциях сделали указатели путей. Они появились на станциях: Аникеевка, Баковка, Бутово, Гражданская, Депо, Дмитровская, Каланчевская, Царицыно, Лобня и других.

Для пассажиров на станциях появились настенные схемы, информационные стикеры, указатели направлений, стенды и знаки безопасности. Кроме того, разместили плакаты с правилами оплаты проезда на диамтерах.

Первые два МЦД начали перевозить пассажиров в ноябре 2019 года по маршрутам Нахабино — Подольск и Лобня — Одинцово. Поезда курсируют в тактовом режиме с 05:00 до 01:00. Также с МЦД можно бесплатно в течение 90 минут можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо.

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