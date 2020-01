РИАМО - 3 янв. В пятницу в рамках столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице завершается программа «Москва. Мечты о космосе» и начинается новая — «Москва. Время первых», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Программа добавит в «космическое» празднование Нового года мотивы классики: номера из классических балетов, бессмертные джазовые композиции и эстрадные хиты прошлого века. Без этой музыки невозможно представить ни один Новый год. И, конечно, еще больше ярких уличных представлений в космическом стиле, «космических» угощений, мастер-классов по робототехнике, завораживающих хайлайн-шоу», — говорится в сообщении.

В час дня в пятницу на концертной площадке возле дома 15 на Тверской улице продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы представит фрагменты классических балетов в спецпроекте «Принцессы приглашают на бал» (их можно посмотреть еще 4 января в 15:00 и 5 января в 12:00). В 21:00 выступят Инна Маликова и группа «Новые самоцветы».

В 20:00 гостей фестиваля приглашают к сцене напротив Брюсова переулка, там прозвучат композиции из мюзикла «Мама Миа» в исполнении Симфонического оркестра под управлением Владимира Яцкевича. А затем певец и композитор Шер Остон и Джазовый симфонический оркестр исполнят лучшие номера из золотого фонда джаза, оперы, кино.

На сцене рядом с Георгиевским переулком выступит группа «Земляне». Начало концерта в 20:00.

Также в 20:00 8 часов на сцене возле здания Госдумы проведут новогодний баттл. В нем друг против друга «сразятся» популярные российские и зарубежные праздничные композиции — «Пять минут» против Happy New Year, «Три белых коня» против We Wish You a Merry Christmas, «Расскажи, Снегурочка» против Jingle Bell Rock.

Москвичей и гостей столицы приглашают 4 января на большой концерт, который пройдет на сцене возле здания Госдумы. Группа «Дискотека Авария» исполнит здесь все свои самые известные танцевальные хиты.

На это же площадке 5 января выступят Ольга Кормухина и Алексей Белов.

«Творческая и познавательная программа на Тверской улице ждет исследователей и всех, кто интересуется космосом и космическими историями. На подиуме «Планетарий» юные гости узнают много нового о звездном небе, конструкции скафандров, познакомятся с интересными фактами о спутниках, а также поучаствуют в викторине», — говорится в сообщении.

Ребята старше 12 лет могут позаниматься формовкой деталей из металла и аэрографией, присоединиться к сборке мотоцикла, которая идет все праздничные дни.

Ракеты, искусственные спутники Земли, космические станции и луноходы можно будет собрать в «Космодроме» из деревянных деталей эко-конструктора. А в «Мастерской робототехники» можно создать новогоднего робота. Сувениры и комическую мозаику предлагают сделать в «Мастерской новогодних украшений».

Гостей также ждут на площадках игр «Что? Где? Когда?» и BrainZona, там можно будет узнать малоизвестные факты о космосе, истории изучения Вселенной и космонавтах.

Пообедать или перекусить можно «космическими» блюдами. Гостям предложат черные «Земные блинчики с красной икрой», красный бургер «Марсианин», креветки «Милки Вей», маршмелоу «Снег из космоса», картофельные драники «Большая медведица» и многое другое.

