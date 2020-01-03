РИАМО - 3 янв. Неизвестный отобрал автомобиль Rolls-Royce Ghost у 18-летнего москвича в ходе конфликта на дублере Ярославского шоссе и скрылся на дорогостоящей иномарке, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел вечером 1 января напротив дома 142 по дублеру Ярославского шоссе.

«Неизвестный в ходе конфликта завладел автомобилем Rolls-Royce Ghost, находившейся под его управлением молодого человека 2001 года рождения, и на нем скрылся», — сказал собеседник агентства.

Молодой человек сообщил в полицию о разбое, но позже отказался от заявления. Однако потом вновь обратился по факту произошедшего в полицию. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства инцидента, идет проверка.

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