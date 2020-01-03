РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Завершено строительство и введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный корпус с бассейном в детском оздоровительном центре «Родина» поселка Поливаново городского округа Подольск, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

«В последние дни минувшего года завершено строительство важных для округа социальных и инфраструктурных объектов. В детском оздоровительном центре «Родина» поселка Поливаново построили и ввели в эксплуатацию спортивно-оздоровительный корпус. В нем есть плавательный бассейн размером 24 на 8,5 метра с четырьмя плавательными дорожками», - написал Пестов в Instagram.

По его словам, бассейн оснащен оборудованием водоподготовки ведущих производителей, в том числе насосами Astralpoll, станцией управления Dinotec с автоматическим поддержанием оптимального уровня свободного хлора и кислотно-щелочного баланса.

Он отметил, что в бассейне установили УФ-станцию обеззараживания воды, уменьшающую расход химических средств для ухода за водой. Стерилизаторы эффективно и безопасно поддерживают воду в бассейне в чистом свежем и прозрачном состоянии.

Также в корпусе оборудовали универсальный спортивный зал для занятий различными видами спорта с раздевалками, душевыми, восстановительными центрами, судейскими, тренерскими, зрительскими трибунами.