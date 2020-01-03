РИАМО - 3 янв. Американское издание The National Interest включило морскую пехоту России в пятерку лучших в мире вместе с аналогичными войсками США, Великобритании, Южной Кореи и Китая, сообщает Газета.ru.

«Издание составило рейтинг, в котором военные из России оказались на втором месте благодаря «отличной подготовке и боеспособности пехотинцев», - отмечается в материале.

Возглавил рейтинг американский Корпус морской пехоты (КМП). На фоне остальных подразделений он выделяется большой численностью - порядка 186 тысяч солдат и еще около 38 тысяч резервистов.

На третьем месте оказалась Королевская морская пехота Великобритании. Далее следует морская пехота Южной Кореи. Замыкает список морская пехота Китая.