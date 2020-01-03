РИАМО - 3 янв. Лучшие фильмы этого десятилетия и мировую классику покажут в столичном киноцентре «Октябрь», стоимость билетов – 150 рублей, говорится в сообщении пресс-службы проекта «КАРО.Арт».

«Эта программа продолжает просветительскую миссию проекта «КАРО.Арт». Представленные в ней картины — неотъемлемая часть современной культуры, и наша цель — донести эту культуру до зрителя, сделать мировые шедевры доступными каждому. Мы благодарны киноконцерну «Мосфильм» за предоставление фильмов, которые являются неоспоримой классикой отечественного кинематографа, а также всем дистрибуторам, поддержавшим этот проект», - сказала президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

В программу вошел фильм «Зеленая книга» Питера Фарелли. Согласно опросам, он был признан российскими зрителями главным фильмом 2019 года. В декабре 2018 года «Зеленая книга» вошла в список 10 лучших фильмов 2018 года, опубликованный Американским институтом киноискусства (AFI). В январе 2019 года фильм получил главную награду киноакадемии «Оскар», а также стал победителем в двух номинациях: за лучший оригинальный сценарий и мужскую роль второго плана.

Также в программе «Паразиты» Пон Чжун-хо — нашумевшая черная комедия о классовом неравенстве. Фильм принес первую для южнокорейского кинематографа главную награду Каннского кинофестиваля – «Золотую пальмовую ветвь».

Зрители смогут также посмотреть «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера — психологический триллер 2018 года с Мэттом Диллоном в главной роли. Первый фильм после пятилетнего перерыва в карьере скандального режиссера был очень популярен у российских зрителей и собрал большую кассу.

Также на большом экране покажут «Ла-Ла-Лэнд» Дэмьена Шазелла, «Паттерсон» Джима Джармуша, «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки, «Матрицу» сестер Вачовски.

«Состоятся сеансы классики и современных мировых шедевров: «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, «Конформист» Бернардо Бертолуччи, «Город Зеро» Карена Шахназарова, «Восхождение» Ларисы Шепитько,«Выживут только любовники» Джима Джармуша, «Мои черничные ночи» Вонга-КарВая, «Полночь в Париже»Вуди Аллена, «Артист» Мишеля Хазанавичуса, «Великая красота» Паоло Соррентино, «Твин Пикс: Огонь иди за мной» Дэвида Линча», — отмечается в сообщении.

Стоимость каждого сеанса составит 150 рублей. Расписание и билеты: https://karofilm.ru/art?&event=512.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте: https://karofilm.ru/art.

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