РИАМО - 3 янв. Пассажиры Московских центральных диаметров назвали самые популярные функции страницы МЦД на сайте подземки и приложения «Метро Москвы», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Самыми популярными функциями <…> стали тарифный калькулятор, совмещенная схема метро и МЦД, видеоинструкции с переходами со станций метро на МЦД, форма обратной связи и запись на бесплатные экскурсии в павильон МЦД», - говорится в сообщении.

К запуску МЦД было обновлено приложение «Метро Москвы», а также создан раздел МЦД на сайте метрополитена.

Раздел МЦД на сайте столичной подземки начал работать в конце августа 2019 года. С момента запуска сайт посетили более 1,5 миллионов человек, при этом пики посещаемости пришлись на дни запуска МЦД и объявления тарифов. В эти дни сайт посетили более 330 тысяч человек.

Благодаря возможностям тарифного калькулятора каждый пассажир может заранее построить маршрут с использованием диаметров. Также на сайте открыт сбор мнений и предложений по улучшению проекта МЦД.

Приложение «Метро Москвы» запустили в 2007 году, его скачали уже более 3 миллионов пользователей. С запуском МЦД в приложение была добавлена схема первых двух диаметров и функционал, который упрощает использование нового вида городского общественного транспорта, а именно видеоролики с переходами со станций метро на станции МЦД.

С запуском МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» посещаемость приложения выросла более чем на 12%. Одной из самых популярных функций в обновленной версии приложения стало построение маршрутов на совмещенной схеме метро с МЦД: за последние 1,5 месяца пользователи построили около 6 миллионов маршрутов. Кроме того, благодаря видеороликам, пассажиры могут посмотреть подробную видеоинструкцию по пересадке с одного вида транспорта на другой.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 составляет 52 километра, МЦД-2 – 80 километров.

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