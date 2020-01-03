РИАМО - 3 янв. Лекции «Лесное зимовье» про животных, которые не засыпают в лесу в холодное время года, пройдут 3, 4 и 7 января в Московском зоопарке, сообщается на официальном сайте зоосада.

«Принято считать, что зимой природа засыпает, но это только отчасти правда. Пока лес спит, многие животные ведут активный образ жизни», - говорится в сообщении.

На лекции гости смогут узнать, кто из лесных жителей бодрствует зимой и что делает, пока остальные спят. На мероприятии будут продемонстрированы некоторые животные, среди них — крыса, хорь, жаба, сорока, сова, ворон, лисица, утка и змея.

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