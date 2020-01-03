РИАМО - 3 янв. Столичные спасатели вытащили из воды пьяного мужчину, ему оказали первую помощь и передали полицейским, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Он уточнил, что происшествие случилось в 5 метрах от берега в районе Кремлевской набережной.

«3 января в 03:17 дежурная смена поисково-спасательной станции «Крымский мост» спасла мужчину 1994 года рождения (житель Саратова) в состоянии алкогольного опьянения, который упал в воду с набережной», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшего на катере доставили на спасательную станцию. Там мужчине оказали первую помощь. Затем его передали наряду полиции.