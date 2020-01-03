РИАМО - 3 янв. В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» на юго-востоке Москвы планируют возвести большой спорткомплекс с бассейном, экстрим-парком и катком, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«ТПУ «Некрасовка» станет настоящим центром притяжения района - в его составе помимо объектов транспортной и торговой инфраструктуры появится также современный спортивный комплекс площадью 21,3 тысячи квадратных метров с 12 различными функциональными зонами», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что данный спорткомплекс будет самым крупным спортобъектом в районе Некрасовка.

По его словам, на сегодняшний день в районе работают два спортивных комплекса, их площадь не более 5 тысяч квадратных метров, что недостаточно для такой активно развивающейся территории.

Заммэра уточнил, что в состав нового спорткомплекса войдут крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейн с местами на 150 зрителей, отдельный тренажерный зал с современным оборудованием. Также там сделают универсальный зал для игровых видов спорта, площадку для экстремальных видов спорта и воркаут-зону площадью свыше 1 тысячи квадратных метров.

В новом спортивном объекте оборудуют залы для занятий по скалолазанию, единоборствам, ритмической гимнастике и хореографии, подчеркнул он.

«Тем, кто предпочитает спокойный спорт, подойдет шахматный клуб. На территории также появятся площадки для сдачи норм ГТО, для маломобильных людей будет создана безбарьерная среда, а территория вокруг Дворца спорта будет благоустроена, созданы площадки для отдыха, игр и спорта», - добавил Хуснуллин.