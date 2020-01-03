РИАМО - 3 янв. Пасмурный день ожидает жителей Подмосковья и Москвы в пятницу, температура может подняться до 3 градусов тепла, однако отмечается неустойчивость погодной ситуации и периодические скачки давления, сообщается на сайте «Метеоновости».

На погоду региона будет оказывать влияние мощный североатлантический циклон, который принес тепло. День будет пасмурным.

«Существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 1-3 градуса, по области * от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 85%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что метеозависимые люди могут испытывать недомогание, связанное с неустойчивым геомагнитным фоном.

«Погода по-прежнему неустойчива: то легкий морозец, то тепло, скачки атмосферного давления, сильный ветер и неустойчивый геомагнитный фон, что не самым лучшим образом влияет на самочувствие и настроение. У людей с хроническими недугами, у которых нарушены адаптационные механизмы, снижены функциональные резервы, имеются симптомы хронического переутомления и психологической дезадаптации, а таких, по данным врачей, более 75%, погодные колебания вызывают выраженные метеопатические реакции и ухудшение самочувствия», - уточняют специалисты.

Всем, кто реагирует на погоду, советуют соблюдать рекомендации лечащего врача и своевременно, а лучше накануне изменения погоды, принимать назначенные лекарства.