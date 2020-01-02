РИАМО - 2 янв. В период зимних каникул в детских лагерях Московской области проходит оздоровительная кампания, в которой принимают участие более 500 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«На организацию детского отдыха в 2020 году предусмотрено 1,8 миллиарда рублей. В этом году запланировано оздоровить более 500 тысяч детей. Для активного и интересного отдыха нами будут созданы все необходимые условия», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Дети будут отдыхать в оздоровительном лагере «Звонкие голоса» и лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев».

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