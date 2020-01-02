РИАМО - 2 янв. В последний день старого и в первый день нового года пассажиры МЦД в общей сложности совершили более 559 тысяч поездок, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Более 251 тысяч поездок было совершено по МЦД-1, а по МЦД-2 около 308 тысяч. Отметим, пассажиропоток обоих диаметров 31 декабря был больше, чем 1 января: 362 тысяч поездок», — говорится в сообщении.

В ночь с 31 декабря на 1 января время работы МЦД было продлено до 02:00. 1 января поезда курсировали по диаметрам в штатном режиме с 05:00 до 01:00. 2 января Московские диаметры работают штатно. Электропоезда следуют по диаметрам в тактовом режиме, соблюдая обычный интервал.

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