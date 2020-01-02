РИАМО - 2 янв. В Подмосковье более 10 тысяч человек и около 2 тысяч единиц спецтехники задействовали в уборке снега, в случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные люди и техника, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

На территории региона местами идет небольшой снег, в отдельных районах - снег с дождем.

«В приоритетном порядке осуществляется уборка подходов к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам, очистка от снега пешеходных зон, а так же дворовых территорий», — сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

За сутки убрано более 8 тысяч дворов. В работах по содержанию парковых зон и дворовых территорий в Подмосковье задействовано 818 единиц спецтехники и более 10 тысяч дворников.

Особое внимание уделяется местам проведения праздничных гуляний. Пешеходные дорожки обрабатываются противогололедными материалами.

В каждом муниципалитете организовано место складирования снега.

В расчистке автомобильных магистралей задействовано 1195 единиц спецтехники и 520 дорожных рабочих.