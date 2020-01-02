РИАМО - 2 янв. Самой популярной в первые сутки нового года стала станция столичной подземки «Площадь Революции», с новогодней полночи и до закрытия ей воспользовались около 105 тысяч пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«Традиционно самые востребованные в новогоднюю ночь и первый день нового года — центральные станции, расположенные рядом с местами массовых гуляний», - отмечается в материале.

Также популярной оказались станции метро «ВДНХ» и «Охотный Ряд», которыми воспользовались по 60 тысяч пассажиров. Кроме того, 58 тысяч пассажиров выбрали станцию «Китай-город», а еще 55 тысяч — станцию «Пушкинская».

Всего за первые сутки 2020 года метро и МЦК перевезли более 2,6 миллиона пассажиров.