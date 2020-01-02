РИАМО - 2 янв. В Москве в ночь с 31 декабря на 1 января родилось 53 ребенка, последний малыш, появившийся на свет в 2019 году, родился в 23:50, а первый ребенок 2020 года родился в 00:10, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На свет появилось 30 мальчиков и 23 девочки.

«Последний малыш, рожденный в уходящем году, появился на свет в 23:50 в роддоме ГКБ имени С.С. Юдина. Его вес составил 3380 граммов. А первая маленькая москвичка в новом году родилась в роддоме ГКБ имени В.В. Виноградова в 00:10 — она весит 3150 граммов», - говорится в сообщении.

В большинстве роддомов Москвы есть определенная специализация, по которой оказывается высококвалифицированную медицинскую помощь беременным с различными сопутствующими заболеваниями, которые могут негативно отразиться на течении беременности и развитии плода.

«Так, роддом больницы № 15 имени О.М. Филатова помогает будущим мамам, у которых кардиологические заболевания. В родильных отделениях больницы имени А.К. Ерамишанцева оказывают помощь беременным с патологией почек. Больница № 1 имени Н.И. Пирогова и больница № 29 имени Н.Э. Баумана специализируются на ведении беременности у женщин с сахарным диабетом», - отмечается в материале.

Кроме того, теперь во всех родильных домах департамента здравоохранения Москвы родители, которые уже определились с именем ребенка, могут получить свидетельство о рождении прямо при выписке. Также им полагается набор для новорожденного.