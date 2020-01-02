РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 янв. Консультативно-диагностическое отделение Московского областного перинатального центра, расположенного в подмосковной Балашихе, будет работать 3 и 6 января, посетители смогут обратиться до 14:00, сообщается на официальном сайте медучреждения.

«Консультативно-диагностическое отделение в праздничные дни будет работать по особому графику: 3 и 6 января - с 9:00 до 14:00. Поздравляем с Новым годом! Желаем благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким!» - говорится в сообщении.

Московский областной перинатальный центр распахнул свои двери в 2003 году. Ежегодно в стенах центра рождается около 6 тысяч малышей. Это второй перинатальный центр России с многолетними традициями и высокими технологиями для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. Уже несколько лет подряд он входит в тройку победителей в номинации «Лучший перинатальный центр России».

В центре предоставляются все виды специализированной высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.