РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. Викторина и музыкальная программа пройдут в поселке Малаховка подмосковных Люберец в пятницу, сообщается в Instagram-аккаунте КДЦ «Союз».

«Третьего января приглашаем в КДЦ «Союз» на интеллектуально-познавательную игру «Шахматистные баталии». В рамках игры вас ждет интересная викторина, игра в шахматы, сладкие призы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, угощением чаем со сладостями и, конечно, музыкальная программа», - говорится в сообщении.

Начнется мероприятие в 16:00. Культурно-досуговый центр «Союз» находится по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.

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