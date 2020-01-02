РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В подмосковном Подольске водитель на иномарке въехал в детскую площадку на улице Тепличная в микрорайоне Силикатная-2 и снес забор, лавочку и турник, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В микрорайоне Силикатная-2 на улице Тепличная у дома № 9В мужчина на иномарке въехал на детскую площадку около трех часов ночи 1 января и снес лавочку, забор и турник, на котором обычно ковры выбивают. Когда приехали сотрудники ГИБДД, он вышел из машины с поднятыми руками», - сказала свидетель.

По ее словам, пострадавших нет.