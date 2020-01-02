РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В подмосковном Подольск сгорел частный дом, пострадал мужчина, его доставили в ожоговое отделение больницы, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В четверг в 15:42 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме на Гаражном проезде, 26. В результате пожара пострадал мужчина, его доставили в ожоговое отделение больницы», - сказал сотрудник.

Пожар ликвидировали в 17:04. Для тушения возгорания привлекали три единицы техники и 11 человек.