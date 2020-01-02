РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 янв. В Королеве с начала года родились восемь малышей, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

В королевском родильном доме с начала года родились пять девочек и три мальчика.

«Всего восемь малышей появились на свет с начала 2020 года. Максимальный вес среди мальчиков 4,2 килограмма, среди девочек — 2,87 килограмма», - сказал собеседник агентства.

По количеству новорожденных за этот период Королев стал лидером в Московской области. Детки и их мамы чувствуют себя хорошо.

«Руководство Королевской городской больницы поздравляет родителей с прибавлением и желает здоровья и благополучия в Новом году», - заключил представитель больницы.