РИАМО - 2 янв. В период с 27 декабря по 1 января аэроэкспрессы перевезли 200 тысяч пассажиров, при этом большая часть из них — порядка 115 тысяч — направлялись в аэропорты, а еще около 85 тысяч ехали их аэропортов в Москву, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аэроэкспресс».

«Днями пиковой нагрузки стали 27 и 30 декабря, в каждый из этих дней поезда перевезли по 42 тысячи пассажиров», - отмечается в материале.

Новый год в вагонах аэроэкспрессов встретили порядка 250 пассажиров.

В поездах «Аэроэкспресс» действует специальное праздничное меню, дети также могут получить подарки в кассах компании – наборы Lego.