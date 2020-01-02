РИАМО(БАЛАШИХА) - 2 янв. Около 200 самых спортивных, стойких и веселых балашихинцев в четверг приняли участие в традиционном новогоднем забеге «Беги, кто может!» в рамках акции «Зима в Подмосковье», сообщила «РИАМО в Балашихе» начальник отдела управления культуры администрации Балашихи Галина Корягина.

Забег прошел в четверг в парке на улице Заречной в Балашихе. Для гостей праздника выступили артисты культурно-досугового центра «Подмосковные вечера». Перед началом соревнований на главной сцене парка для участников устроили развлекательную программу, а также танцевальную разминку.

«Сегодня (2 января - ред.) во второй раз в Балашихе в рамках акции «Зима в Подмосковье» мы провели новогодний забег «Беги, кто может!», который стал традиционным. В нем приняли участие около 200 самых спортивных, стойких и веселых жителей Балашихи. Забег мы разделили на несколько категорий: дети до 10 лет пробежали дистанцию 50 метров, от 10 до 16 лет - 75 метров, молодежь от 16 до 35 лет, взрослые 35-45 лет, 46 лети и старше, а также участники семейного забега и командной эстафеты - 100 метров», - сказала Корягина.

Она поздравила всех участников соревнований с Новым годом, пожелав бодрости, здоровья и хорошего настроения на весь год.

Всем победителям в своих категориях вручили памятные медали с символикой «Зима в Подмосковье», кружки, брелки, полотенца,сладкие подарки, а также шампанское взрослым участникам состязаний. Тех, кто пришел в новогодних костюмах, наградили дополнительными призами.

Мероприятие завершилось веселым хороводом с зажжением бенгальских огней и концертной программой с участием творческих коллективов.

3 января в парке на Заречной улице в 11:30 состоится игровая программа для всех жителей Балашихи.

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