РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В пятницу в Москве на «ЦСКА Арене» в «Парке Легенд» состоится хоккейный матч между подольским клубом «Витязь» и столичным «Спартак», сообщается на сайте подольского клуба «Витязь».

«3 января, в пятницу, в 17:00 играем на «ЦСКА Арене» в »Парке Легенд« с ХК «Спартак». Дружина Михаила Кравеца примет первый в новом году бой. Нашей команде нужна поддержка! Ждем всех в гостевом секторе 507. Билеты в этот сектор можно приобрести в кассах арены в день игры. На КХЛ ТВ HD пройдет прямая трансляция в 16:50», - говорится в сообщении.

Противостояние «Спартака» и «Витязя» становится таким же культовым, как и битвы между собой столичных клубов. Ведь играют команды с красно-белыми цветами, да к тому же принципиальные соперники в борьбе за лучшие места в плей-офф Западной конференции.

«Спартак» ушел в отрыв на 5-е место, набрав 54 очка. У «Витязя» 47 баллов и 8-я позиция в Западной конференции.

У главного тренера «Спартака» Олега Знарка накануне игры, 2 января, день рождения. Безусловно, у красно-белых в матче появится дополнительное желание выиграть. К тому же 2 января день рождения у легенды «Спартака» 70-х Александра Якушева.



У «Витязя» основная мотивация в игре со спартаковцами – реабилитироваться в глазах болельщиков за два поражения от красно-белых в нынешнем чемпионате. Напомним, в Подольске 5 октября «Витязи» уступили в серии буллитов 1:2, а в Москве перед Новым годом проиграли крупно 0:6.

