РИАМО -2 янв. Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира, сообщает Газета.ru.

«Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды. Счет в матче открыла сборная России, в начале второго периода отличился Дмитрий Воронков, ассистентами выступили Григорий Денисенко и Никита Александров», — говорится в сообщении.

Счет сравнялся на 28-ой минуте, но за пять минут до конца второго периода сборная России снова вырвалась вперед, а затем закрепила преимущество.

Соперник команды в полуфинале пока не известен. Полуфинальные матчи пройдут 4 января.