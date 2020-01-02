РИАМО - 2 янв. В преддверии Нового года «Союзмультфильм» выпустил 25-ю серию «Возвращения в Простоквашино», за три дня ее посмотрели более 1 миллиона раз, сообщает Газета.ru.

«Ролик с мультфильмом опубликован на YouTube-канале «Союзмультфильма». В 25-й серии «Возвращения в Простоквашино» герои отмечают новогодний корпоратив в деревне», - говорится в сообщении.

Режиссер новогодней серии — лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

Всего первый сезон нового мультипликационного сериала будет состоять из 30 серий.

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