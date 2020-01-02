РИАМО - 2 янв. Запуск Московских центральных диаметров сделал доступнее более 55 парков Московской области и Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Парки стали удобнее для семейных поездок.

«Все чаще Московские центральные диаметры пассажиры выбирают не только для ежедневных поездок в центр Москвы из области и обратно, но и для поездок вне часов пик и в выходные дни. Так, благодаря МЦД можно будет быстрее доехать более чем до 55 парков Москвы и Подмосковья, которые находятся в пешей доступности от станций», - говорится в сообщении.

Теперь удобно добраться до парка «Новая Трехгорка». Кроме того, недалеко от станций МЦД-1 расположились «Можайский парк» (у Кунцевской), детский парк «Фили» и «Парк Победы» (у станции Фили), «Гончаровский» парк и парк «Дубки» (у Тимирязевской).

Станции МЦД-2 также сделали некоторые парки более доступными. Речь идет о парке культуры и отдыха «Аллея Памяти» - у станции Бутово, «Аннинском лесопарке» - у станции Битца, парк «Царицыно» или «Батюнинский парк» у станции Перерва.

«С запуском Московских центральных диаметров у пассажиров Москвы и Московской области появился новый современный вид общественного транспорта с тактовым движением поездов, выгодными тарифами и новыми альтернативными маршрутами» - говорится в сообщении.

Только за первый месяц работы МЦД позволили разгрузить порядка 20 станций столичного метрополитена.

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