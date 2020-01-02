РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В купели высшего женского разряда банного комплекса «Бани Алексеева» в Подольске установили бронзовую с позолотой копию статуи «Амур грозящий» французского скульптора Этьена Мориса Фальконе, сообщается в группе «Бани Алексеева» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (2 января - ред.) на купели высшего женского разряда разместили статую «Амур грозящий». Маленький бог любви сидит на облаке, у его ног лежат роза и колчан со стрелами. Лукаво улыбаясь, левой рукой он достает стрелу из колчана. Указательный палец правой руки Амур поднес к губам. Это единственная копия в бронзе с позолотой, выполненная с оригинала статуи 1755 года французского скульптора Фальконе», - говорится в сообщении.

Высший женский разряд банно-оздоровительного комплекса «Бани Алексеева» открыл свои двери для гостей 19 декабря 2019 года. Отделение рассчитано на 54 посадочных места. Убранство помещений, выполненное в традициях европейских и российских дворцовых интерьеров XVIII века, приятно удивляет роскошью и уютом. Мыльная встречает гостей купальней в стиле рококо с гидромассажем, «ледяной купелью», обливными устройствами, душевыми, массажными и хамамом.

Парная представляет собой просторное двухэтажное помещение, которое позволяет разместить до 50 человек единовременно и при этом создает все условия для комфортного парения. Раздевальная, помимо шикарных мест на диванах с резьбой и позолотой, имеет еще и уединенные кабинки для отдыха компаниями, а также отдельное гардеробное помещение.

Для всех гостей комплекса в посещение включена услуга коллективного парения «Вкусный пар» с ароматами пихты, полыни, мяты, донника, эвкалипта и чеснока, также гости смогут воспользоваться услугами парения и мойки.

Банно-оздоровительный комплекс «Бани Алексеева» основан в 2017 году в подмосковном Подольске в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья». 15 января 2018 года открыл свои двери первый мужской разряд.

Высший женский разряд работает ежедневно с 9:00 до 23:00, вторник – санитарный день. Его посещение стоит 1,2 тысячи рублей за три часа по понедельникам, 1,5 тысячи рублей за три часа по средам, четвергам и пятницам, 1,9 тысячи рублей за три часа по выходным и праздничным дням.

Первый мужской разряд рассчитан на 106 посадочных мест. Убранство помещения выполнено в традициях европейских и российских дворцовых интерьеров XVIII-XX веков.