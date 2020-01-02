РИАМО - 2 янв. Столичные спасатели вытащили из канавы девятилетнего мальчика на территории заброшенных очистных сооружений в поселении Московский, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«1 января 2020 года сотрудники 206 пожарно-спасательного отряда ГКУ «ПСЦ» спасли ребенка в поселении Московский. На территории заброшенных очистных сооружений мальчик 9 лет провалился в канаву с водой, забрался на металлическую трубу и самостоятельно выбраться не смог», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожарные с помощью штурмовой лестницы сняли ребенка с трубы и передали бригаде скорой помощи. После осмотра врачами ребенок был передан родителям.

«Встреча нового 2020 года в столице прошла без серьезных происшествий. Московские спасатели департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра», - добавил собеседник агентства.