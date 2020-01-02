РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина 3 января во время интерактивной программы «Мешок Деда Мороза» проведут конкурс новогодних костюмов, призы получат все участники, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «Вконтакте».

«Приглашаем всех желающих 3 января в 12:00 на интерактивную программу «Мешок Деда Мороза». В программе новогодний концерт, вкусная ярмарка, игры со сказочными героями, танцевальные мастер-классы, новогодние сувениры, подарки и угощения. Также проведут конкурс новогодних костюмов», - говорится в сообщении.



Подарки достанутся абсолютно всем, кто придет в костюмах, а специальные призы от партнеров получат участники за наиболее понравившийся организаторам костюм. Итоги конкурса подведут прямо на празднике. Костюмы должны быть креативными, но отвечать требованиям безопасности и этических норм.