РИАМО - 2 янв. Московский фестиваль «Путешествие в Рождество» уже успели посетить 15 миллионов человек, он является самым популярным из всех городских мероприятий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«15 миллионов человек уже посетили фестиваль «Путешествие в Рождество». Катки, керлинг, сноуборд, горки, театральные представления и просто прогулки по новогодней Москве - фестиваль стал самым посещаемым из всех городских мероприятий. Хорошего настроения, москвичи и гости», — написал Собянин на своей странице в соцести «ВКонтакте».

В прошлом году фестиваль посетили 18,6 миллиона гостей. Площадки будут работать еще 10 дней, по 12 января.

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