РИАМО - 2 янв. Московский метрополитен проведет более 130 экскурсий в электродепо в 2020 году в рамках проекта «Метротур», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«У каждой экскурсии есть своя «изюминка». Например, в депо «Красная Пресня» покажут технический состав, который по ночам обслуживает тоннели и станции, а из депо «Калужское» экскурсантов проведут на закрытую еще в 1974 году станцию «Калужская», — говорится в сообщении.

По окончанию экскурсий посетители выезжают из депо на поезде до ближайшей станции.

Запланированы в том числе 12 ночных экскурсий. Участники ночной экскурсии в электродепо «Измайлово» смогут проехать на легендарном составе типа А. Также в ночную экскурсию входит посещение закрытой для пассажиров станции «Первомайская», с которой последний пассажирский поезд ушёл почти 60 лет назад.

Экскурсионное бюро «Метротур» на станции «Выставочная» работает с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00.

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