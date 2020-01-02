РИАМО - 2 янв. Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской за два дня, 31 декабря и 1 января, отведали почти 63 тысячи порций различных блюд, десертов и напитков, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Тема праздничной площадки на Тверской – космос. В космической стилистике выполнены и угощения.

«Среди гастрономических хитов «космической» новогодней программы – драники «Большая Медведица» и «Малая Медведица», хот-дог «Ракета», красный бургер «Марсианин», закуска «Кольца Сатурна» из колечек кальмара с оригинальным соусом, колбаски на гриле, блинчики со сгущенкой «Млечный Путь» и щи «Поехали!». Кстати, эти щи приготовлены по рецепту Юрия Алексеевича Гагарина – с квашеной капустой и перловкой», — говорится в сообщении.

Программа на пешеходной Тверской и прилегающих улицах (Моховой и Охотном Ряду) идет по 5 января включительно. За 31 декабря и 1 января посетители приобрели 19,6 тысячи порций горячих блюд, закусок, сосисок и сэндвичей, 9,8 тысячи порций выпечки и десертов, 33,5 тысячи порций напитков, включая горячий рождественский напиток.

В гастрономической программе праздника участвуют восемь московских ресторанных проектов: «Куршевель», «Эль Гаучо», «Армения», «Шинок»,«Спецбуфет №1», «МУ-МУ», Ofyrи «Полар».

«Путешествие в Рождество» – самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник «Московских сезонов». Он проходит с 13 декабря по 12 января.

Гид по фестивалю «Путешествие в Рождество» 2020: европейская ярмарка, катки и Щелкунчик>>