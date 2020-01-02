РИАМО - 2 янв. В 2019 году столичные газовики реконструировали более 86 километров газовых сетей, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

Было обновлено более 11 километров газопроводов в рамках программы «Мой район», еще порядка 19 километров газовых сетей переложили для строительства Большой кольцевой линии метро, МЦД и дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Одним из ключевых направлений развития столичного мегаполиса и приоритетом адресной инвестиционной программы является развитие транспортной инфраструктуры Москвы. В рамках ее развития за 2019 год столичные газовики переустроили 8,5 километров газопроводов. Специалистами «Мосгаза» выполнены работы по выносу и строительству более 7 километров стальных и полиэтиленовых газопроводов в зоне Большой кольцевой линии метро, переустроено три километра газопроводов в зоне строительства МЦД», — говорится в сообщении.

Во время проведения работ людям не отключают газоснабжение. А благодаря современным технологиям работы выполняют с низким уровнем шума и в сжатые сроки.

«Мосгазом» ведется планомерная работа и в соответствии с генеральной схемой газоснабжения Москвы на период до 2030 года. Стоит отметить завершение строительства газопровода-связки высокого давления между выходными газопроводами из ГРП «Южная ГС» и ГРП «Ленино-Дачное 1, 2». Новый участок газопровода на юге Москвы длиной в один километр сформировал южное полукольцо транспорта газа, что значительно повысило надежность и маневренность газоснабжения столицы», - отметил генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

В рамках эксплуатации газовых сетей Москвы в 2019 году столичные газовики провели техническое диагностирование и обследование более 3,5 тысяч километров газопроводов, а также диагностику 53 газораспределительных пунктов. Проведено комплексное приборное обследование подземных газопроводов, покраска более километра настенных газопроводов и газопроводов, расположенных на мостах, опорах и эстакадах, на высоте до 15 метров.