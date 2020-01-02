РИАМО - 2 янв. В 2020 году столичные парковки будут бесплатными в общей сложности 70 дней, оставить машину без оплаты можно будет по праздникам на всех улицах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Платными будут только плоскостные парковки со шлагбаумами. А на тех улицах, где нет дневного тарифа в размере 380 рублей в час, по воскресеньям также можно оставлять машины бесплатно.

«Бесплатно оставить автомобиль на любой улице можно будет в 21 праздничный день. Это новогодние каникулы с 1 по 8 января, 23 и 24 февраля (День защитника Отечества), 8 и 9 марта (Международный женский день), а также 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая. Кроме того, в 2020 году праздничными днями будут 12 и 13 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства)», — говорится в сообщении.

В столице в начале 2019 года вышли новая версия мобильного приложения «Парковки Москвы». С его помощью можно узнать о тарифах и оплатить парковку, проверить наличие штрафов и многое другое.