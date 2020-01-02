РИАМО - 2 янв. В Москве прошел технический пуск второго участка Некрасовской линии столичной подземки и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро – от станции «Косино» до станции «Лефортово», участок обеспечит транспортом 1 миллион человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пуске принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

«Новый год мы начинаем со знакового для города события. Завершено строительство Некрасовской линии метро и примыкающего участка Большой кольцевой от «Косино» до «Лефортово». Сегодня проводим технический пуск, два-три месяца потребуется на обкатку, затем откроем рабочее движение», - рассказал Собянин.

Он также отметил, что в январе-феврале планируется открыть новые пешеходные переходы на «Окской» и «Юго-Восточной», а также завершить благоустройство территорий возле новых станций метро.

«Очень важно и то, что «Лефортово» совсем недолго будет конечной станцией. Скоро поезда пойдут дальше – до «Электрозаводской», и у пассажиров появится еще один вариант для пересадки. Соответствующий участок Большой кольцевой линии находится в завершающей стадии строительства», – отметил Собянин.

Ожидается, что новая линия метрополитена обеспечит быстрым и комфортным городским транспортом порядка 1 миллиона человек. Жители столицы смогут экономить до 20 минут в день.