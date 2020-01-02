РИАМО - 2 янв. В Москве состоялся технический пуск сразу шести станций метро: двух на Большой кольцевой и четырех - на Некрасовской, также стартовало строительство нового тоннеля БКЛ, говорится в сообщении пресс-службы строительного комплекса столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в техническом запуске станций «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская» «Авиамоторная», «Лефортово». Параллельно на южном участке БКЛ стартовало строительство левого перегонного тоннеля между станциями «Зюзино» и «Воронцовская».

«В начале декабря на участке между станциями «Зюзино» и «Воронцовская» стартовал тоннелепроходческий комплекс «Роза», а сейчас уже другой тоннелепроходческий щит «Наталия» начал проходку соседнего левого перегонного тоннеля между станциями - этим тоннелем мы завершим проходку на южном участке БКЛ метро», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Маршрут тоннелепроходческого щита пройдет под Севастопольским проспектом, рекой Котловка и действующей станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии метрополитена.

Новый участок БКЛ соединится с уже существующей Каховской линией, в которую входят станции «Улица Новаторов», «Воронцовская», «Зюзино».