РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В подмосковном Подольске управляющие компании (УК) в четверг задействовали для уборки снега 54 единицы спецтехники и 612 сотрудников, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Управляющие компании Подольска ведут работы по уборке дворовых территорий в плановом режиме. <...> Задействовали 54 единицы спецтехники и 612 сотрудников УК. Также контроль за уборкой снега осуществляется с помощью мобильного приложения «Проверка Подмосковья». Особое внимание уделяется уборке детских площадок, пешеходным и проезжим частям», - говорится в сообщении.

В новогодние праздники в ежедневном режиме работает горячая линия комитета по ЖКХ. Оставить заявку можно по телефонам: 8 (916) 565-96-15, 8 (496) 755-57-93 с 9:00 до 18:00.