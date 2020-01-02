РИАМО(БАЛАШИХА) - 2 янв. В четверг утром в частном доме на Трубецкой улице в подмосковной Балашихе произошел пожар, его площадь составила 54 квадратных метра, пожар ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

«Второго января в 09:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Балашиха-2, улица Трубецкая, дом №123а. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. В 11:00 пожар был ликвидирован.», - сказал собеседник агентства.

Он добавил,что в результате происшествия никто не пострадал.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 11 человек.