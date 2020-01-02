РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Людмилу Хрусталеву.

«Она помнит Люберцы во время Великой Отечественной войны. Как в школе № 48 в Малаховке, где она училась, открыли военный госпиталь, как все – от мала до велика - помогали, чем могли: работали в колхозах, трудовых артелях, госпиталях. От имени президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева поздравил с 95-летним юбилеем Людмилу Николаевну Хрусталеву», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил,что родиться в Новый год – праздник вдвойне. Ружицкий пожелал юбиляру здоровья, долголетия, любви и заботы близких, а также поздравил ее с Новым годом.